Frostkerzen zum Schutz Eisheilige bescheren den Winzern Schäden

„Im Prinzip sind das Paraffin-Kerzen, die für Wärme sowie eine Dunstglocke sorgen“, erklärt Felix Graf Adelmann. Eine Methode, die seit Jahrtausenden von Winzern angewendet werde, heute aber immer seltener vorkommt, „da es schon sehr aufwendig und teuer ist“. Nicht nur das Aufstellen selbst nimmt viel Zeit in Anspruch. Insgesamt seien sie damit zu fünft gut eineinhalb Stunden pro Hektar beschäftigt gewesen, weshalb letztlich nur ein Bruchteil der Weinberge überhaupt geschützt werden konnte. „Ich kenne ja die typischen Frostlagen und weiß, wo die Probleme liegen“, so Adelmann. Daher hatte er den Grau- und Weißburgunder ins Auge gefasst: „Der Riesling oben auf dem Weinberg friert eher nicht ein.“ Die Kerzen und Temperaturen müssen auch über die gesamte Nacht im Auge behalten werden, so Adelmann: „Ich selbst war dann erst um 7 Uhr im Bett.“ Die Mühe sei es seinen Mitarbeitern und ihm aber wert gewesen: „Nach den Schäden von 2017 und der Corona-Krise wäre ein größerer Ausfall fatal gewesen.“ Schäden habe es natürlich trotzdem einige gegeben, „aber ich bin froh, das getan zu haben, was in meiner Macht stand. Insgesamt sind wir glimpflich davongekommen.“