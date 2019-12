Frontalzusammenstoß Vier Menschen sterben bei Unfall auf B3

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine 23 Jahre alte Autofahrerin kurz hinter dem Ortsausgang von Dransfeld an einer Steigung versucht, einen Wagen zu überholen. Dabei stieß sie mit ihrem Auto mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. In der Folge kam es zu weiteren Unfällen, an denen drei Fahrzeuge beteiligt waren.