Frist für Bürgermeisterwahl Beilstein vorbei Ulrich Raisch vervollständigt den Bewerberreigen

Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Beilstein ist am Dienstagabend um 18 Uhr abgelaufen. Eine Bewerbung ging dabei noch kurz vor Schluss im Rathaus ein: Der Musikpädagoge Ulrich Raisch aus Stuttgart, der bereits über 55 -mal für das Amt des Rathauschefs kandidiert hat, wirft auch in der Langhansstadt wieder seinen Hut in den Ring. Damit ist der Bewerberreigen nun komplett.