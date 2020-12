Friseurkette Klier Gericht soll über Insolvenzantrag entscheiden

Wolfsburg/Hannover - Bei der in der Corona-Krise stark unter Druck geratene Friseurkette Klier wird am Dienstag eine Entscheidung zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens erwartet. Man gehe an diesem Tag von einem Beschluss des Amtsgerichts Wolfsburg aus, teilte ein Sprecher im Auftrag des Unternehmens am Montag mit.