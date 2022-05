Frischkäse So tricksen Firmen mit dem weißen Brotaufstrich

Fast jeder Deutsche isst täglich Brot. Was auf einer guten Schnitte nicht fehlen darf? Ein leckerer Frischkäse. Für viele ist das ein weißer, cremiger, milchbasierter Brotaufstrich. Doch so einfach ist das nicht. Was als Frischkäse bezeichnet werden darf und wie dieser herzustellen ist, ist in Deutschland gesetzlich geregelt: Milch wird mit Milchsäurebakterien und Lab dickgelegt. Durch Zugabe von Rahm wird der Fettgehalt eingestellt. Zugesetzt werden dürfen Gewürze, Aromen und vereinzelte Zusatzstoffe – aber Sahnejoghurt, wie er etwa in „Der Sahnige“ von Exquisa enthalten ist, ist nicht erlaubt. Aus Frischkäse wird so eine Frischkäsezubereitung und muss als solche gekennzeichnet werden.