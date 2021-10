Frisch Auf Göppingen gegen MT Melsungen Großer Kampf von Mayerhoffers Team wird mit Punkt belohnt

Göppingen - Was für eine Dramatik, was für ein Jubel in der EWS-Arena: Mit zwei Toren in der letzten Minute erkämpfte sich der Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen vor 2300 Zuschauern gegen die MT Melsungen noch ein 26:26 (10:14). Linksaußen Marcel Schiller mit einem Siebenmeter 57 Sekunden vor Schluss und Linkshänder Jan Lindenchrone mit einem mutigen Wurf aus dem Rückraum acht Sekunden vor dem Ende retteten einen Punkt. „Mir fehlen die Superlative für die Mannschaft, Moral, Einstellung, Leistungsbereitschaft waren einfach überragend“, lobte Frisch-Auf-Trainer Hartmut Mayerhoffer.