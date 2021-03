Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach Erste Erfahrungen mit Coronatests

Vorausschauende Planung ist unumgänglich

Es gehe auch darum, einen gangbaren Weg für die Zeit nach den Osterferien zu finden. „Wir können nicht anders als vorausschauend planen.“ So sei jetzt zum Beispiel klar, dass eine Verstärkung in den Testteams nötig sei, „wenn wir wieder mehr Klassenstufen an die Schule bringen“. Müller: „Denn die ganze Schülerschaft mit Fachpersonaltestungen zweimal pro Woche abzudecken, würde von den Kapazitäten her nicht funktionieren.“ Deshalb gibt es auch Überlegungen, künftig mehr mit Selbsttests zu arbeiten – in der Kursstufe waren jüngst bereits Selbsttests ausgegeben worden. „Wir könnten uns vorstellen, auch die Oberstufe so abzudecken und vielleicht auch in der Mittelstufe diesen Weg zu gehen, wenn das nach den offiziellen Vorgaben nach Ostern so möglich wäre“. Insgesamt habe man sowohl mit den Selbsttests als auch mit den Testungen durch ein Apothekenteam gute Erfahrungen gemacht und würde deshalb gern bei dieser Mischung bleiben.