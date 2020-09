Friedrich Merz Zu viele Deutsche seit Corona-Krise an Leben ohne Arbeit gewöhnt

Berlin - Der CDU-Politiker Friedrich Merz ist besorgt darüber, dass sich wegen der Corona-Krise zu viele Deutsche an ein „Leben ohne Arbeit“ gewöhnen könnten. „Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht alle daran gewöhnen, dass wir ohne Arbeit leben können“, sagte Merz, der auf dem Parteitag im Dezember für den CDU-Vorsitz kandidieren will, am Sonntagabend der Internetsendung „Bild live“. „Wir müssen zurück an die Arbeit.“