Friedhof in Murr Die Gräber sind nach Mekka ausgerichtet

Die Gemeinde will das Grabfeld im Frühjahr 2022 in Betrieb nehmen. „Wir signalisieren: Deutschland ist eure Heimat, eure Zukunft, hier könnt ihr zur Ruhe finden“, sagte der Grünen-Rat Tayfun Tok. Der Freie Wähler Marcus Leibbrandt stimmte zu: „Wer sich integriert, für den muss man solche Möglichkeiten schaffen.“ Der CDU-Rat Gunter Eberhardt hätte auf dem Neuen Friedhof auch gerne andere Bestattungsformen wie etwa Urnenerdgräber um einen Baum herum etabliert, doch steht dafür derzeit laut Torsten Bartzsch kein Grabfeld zur Verfügung. Er wolle das Projekt aber im Auge behalten. Es gebe etwa auf dem Alten Friedhof einen Bereich, den man später einmal dafür nutzen könnte, erklärte Bartzsch am Mittwoch auf Nachfrage. Apropos Alter Friedhof: Der Gemeinderat genehmigte in der Sitzung auch ein Konzept für schön gestaltete Urnengräber entlang der Mauer des Alten Friedhofs für 78 000 Euro. Auch dort entstehen Sitzmöglichkeiten. Das Urnenfeld wird wie ein Farn geformt sein. Zwei Abschnitte mit je 22 Urnenerdgräbern entstehen: der erste jetzt, der zweite in etwa zehn bis 15 Jahren. Auch Paare können sich in einem doppeltiefen Grab bestatten lassen. Die Grabplatten mit den persönlichen Daten des Verstorbenen sollen einheitlich gestaltet werden.