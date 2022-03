Fridays for Future Weltweiter Protest gegen Ukraine-Krieg

Berlin - Die Klimabewegung Fridays for Future (FFF) ruft am Donnerstag weltweit zu Protesten gegen den Krieg in der Ukraine auf. In mehreren deutschen Städten sind Kundgebungen angekündigt. In einem Tweet hatten die ukrainischen Aktivisten der Bewegung dazu aufgerufen, aufgrund der Dringlichkeit der Lage bereits am Donnerstag auf die Straßen zu gehen.