French Open Superstar Naomi Osaka zieht nach Presse-Boykott zurück

Sie leide seit den US Open 2018 immer wieder unter Depressionen, teilte Osaka am Montagabend in ihrem Statement mit. In Paris habe sie sich verletzlich gefühlt und sich schließlich mit ihrem viel diskutierten Presseboykott schützen wollen. „Ich akzeptiere es, dass mein Timing nicht ideal war und meine Botschaft klarer gewesen sein könnte“, schrieb Osaka.