French Open Struff will in erstes Grand-Slam-Viertelfinale einziehen

Struffs Ziel: Viertelfinale gegen Nadal

Und so rechnet sich der Warsteiner auch gegen Vorjahres-Halbfinalist Schwartzman einiges aus. Schließlich könnte im Viertelfinale mit Titelverteidiger Rafael Nadal ein echtes Highlight-Duell warten. "Natürlich will ich gegen Rafa spielen", sagte Struff, der nach Alexander Zverev der zweite Deutsche im Viertelfinale wäre. Zverev setzte sich am Sonntagabend nach beeindruckender Leistung gegen den Japaner Kei Nishikori mit 6:4, 6:1, 6:1 durch und trifft nun am Dienstag auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina.

© dpa-infocom, dpa:210607-99-888231/3