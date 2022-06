French Open Nach 14. Paris-Triumph: Viele Fragezeichen um Rafael Nadal

Stattdessen setzt er auf eine nicht näher beschriebene spezielle Behandlung in der kommenden Woche, die ihn in die Lage versetzen soll, in Zukunft wieder ohne dauerhafte Schmerzen spielen zu können. Schlägt die Behandlung an, kann sich Nadal einen Start in Wimbledon ab dem 27. Juni sogar vorstellen. "Wenn mein Körper bereit für Wimbledon ist, werde ich in Wimbledon sein. Wenn nicht, dann nicht", sagte der Spanier.

Findet sich keine schnelle Lösung für die chronischen Beschwerden, müsse er sich über "eine große Sache" Gedanken machen, sagte Nadal. "Ein großer Eingriff, der mir nicht garantiert, dass ich danach wieder in der Lage sein werde, wettbewerbsfähig zu sein und der eine lange Zeit beanspruchen würde, um zurückzukommen."