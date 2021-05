French Open Becker traut Zverev in Paris viel zu: "Bühne ist bereitet"

Die French Open in Paris beginnen am Sonntag. Bislang hat Zverev im Stade Roland Garros zwei Mal das Viertelfinale erreicht. In diesem Jahr will der Weltranglisten-Sechste mehr. Zuletzt gewann er das Masters-Turnier in Madrid und schlug dabei Rafael Nadal, Thiem und im Finale den Italiener Matteo Berrettini. "Er ist wieder da, wo er sein müsste, um zum Favoritenkreis zu gehören", sagte Becker, der die French Open wieder als TV-Experte für Eurosport begleiten wird.