Freizeitanlagen in Marbach Ärger mit Müll und Vandalismus

Nicht nur an der Poppenweilerstraße gebe es solche Vorfälle. Weitere Hotspots seien die beliebte Freizeitanlage am Galgen, ebenfalls vermehrt in der warmen Jahreszeit und in den Abend- und Nachtstunden, und die Freizeitanlage bei der Gemeindehalle in Rielingshausen. „Die wird immer wieder zum Grillen aufgesucht, die Leute schleppen Bierkästen heran, und da wurde auch schon mal ein Klohäuschen umgeschmissen – samt Inhalt“, erklärt Wanner.

Müll dagegen sei überall ein Thema, nicht nur an Spielplätzen und Freizeitanlagen. „Dabei haben wir im Stadtgebiet über 300 Mülleimer, aber manchen Leuten ist der Weg zum nächstgelegenen offenbar trotzdem zu weit“, ärgert er sich.

Sicherheit wird regelmäßig kontrolliert

Was die Sicherheit der insgesamt „etwa 35 bis 40 Spielplätze im Stadtgebiet“ – dazu gehören auch die von Kindergärten – angehe, so würde diese regelmäßig von einer dafür beauftragten Firma überprüft. „Wir selber könnten das gar nicht mehr leisten.“ Im Winter gebe es nur alle vier Wochen eine Sichtkontrolle, in der Hauptsaison finde diese aber wöchentlich statt. Hinzu komme Anfang April eine intensivere Prüfung, bei der beispielsweise kontrolliert werde, ob die Hölzer von Schaukeln angefault seien.

Wie hoch die Kosten für die Vandalismus- und Müllbeseitigung sind, kann Wanner nicht sagen. Aber der jährliche Unterhalt der Spielplätze koste etwa 100 000 Euro.