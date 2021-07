Freizeitanlage in Kirchberg Pumptrack ist bereit für große Sprünge

Ein Highlight der Anlage ist zweifellos die Pumptrack-Anlage, die in diesen Tagen von den Arbeitern der Augsburger Firma Pumptrack.de vollendet wird. Die 15 Mitarbeiter haben Anfang Juni mit der Modellierung des Geländes begonnen und von Mittwoch bis Freitag vergangener Woche den Asphalt aufgebracht: 120 Tonnen, die die jungen Männer in Schubkarren an Ort und Stelle gekippt, modelliert, verdichtet und geglättet haben.