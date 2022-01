Freizeit Trends 2022: Was dieses Jahr angesagt sein könnte

Neue Milchalternative

Pflanzendrinks aus Soja, Reis, Mandeln, Erbsen, Lupinen oder Hafer boomen. Es gibt also gute Gründe, daran zu glauben, dass pflanzliche Milch noch mehr an Popularität gewinnt. Eine Marke aus Schweden namens Dug hat nun auch eine cremige alternative Milchsorte aus Kartoffeln im Angebot. Kommt die Kartoffelmilch nach Deutschland und wird der nächste große Hype?

Reisen

Wo tobt die Pandemie 2022 besonders stark, welche Länder schotten sich weiter ab, wo normalisiert sich das Leben mit dem Coronavirus? Viele Fragen in Sachen Tourismus sind offen, doch an Reisetipps mangelt es trotzdem niemals. Der "Lonely Planet" zum Beispiel empfiehlt in seinem Buch "Best in Travel 2022" als Städte Auckland (Neuseeland), Taipeh (Taiwan) und immerhin auf Platz drei die grüne Uni-Stadt Freiburg. Und das Magazin "National Geographic" zählte zu seinen 25 erstaunlichen Zielen für 2022 auch das Ruhrgebiet: "Mieten Sie in Essen ein Fahrrad für eine autofreie Ruhrtalfahrt auf Radwegen, von denen viele früheren Bahngleisen folgen. Oder erkunden Sie zu Fuß den neuen 150 Kilometer langen Hohe-Mark-Steig, einen Trekkingpfad." Werden wirklich viele Leute Ziele aufsuchen, die jenseits eingetretener Pfade liegen?

Mobile-Dating kommt in Pubertät

Internet- und Mobile-Dating hat das Liebesleben von Millionen verändert und erscheint heute als die wahre sexuelle Revolution. Zehn Jahre ist es 2022 schon her, dass die Dating-App "Tinder" den Markt umkrempelte. Ab 2012 wurde mobiles Dating dank "Tinder" auch ein Hetero-Massenphänomen. Zuvor hatten seit 2009 Schwule und Queers eine Art Vorrecht mit der App "Grindr", die das GPS-basierte Flirten und sich zwanglos treffen können erfand. Hört nach einer Dekade nun bald das Jammern darüber auf, dass diese Art des Kennenlernens Oberflächlichkeit statt Liebesglück fördere?

Neue Bringdienste

In den USA entstanden Pizzaservices schon in den 60er Jahren und wurden Teil der Populärkultur. In den 90ern wurde das auch in Deutschland beliebter. In Amerika stieg man da schon vom Telefon langsam aufs Internet als Bestellweg um. Seit gut zehn Jahren läuft immer mehr über Apps. Seit den ersten Pizzataxis vor Jahrzehnten hat sich zunehmend eine Botenkultur entwickelt, die in der Corona-Zeit neue Höhepunkte erreicht hat. "Sie tragen kein Restaurantessen auf ihren urbanen Schultern, sondern Lebensmittel. Onlinesupermärkte sind das neue große Ding der Start-up-Szene", lästerte im letzten Jahr die "taz" und meinte: "Die Dienstbotifizierung macht vor nichts halt." Die Frage ist, was bringen Billiglöhner als nächstes an die Tür?