Freizeit Furry-Szene trifft sich nach Corona-Pause wieder in Berlin

Doch Corona hat Spuren hinterlassen: Es nehmen weniger internationale Furries an der Eurofurence teil. "Eigentlich ist es mehr international", so ein Furry, der sich selbst Shoelace nennt und zum Presse-Team der Veranstaltung gehört, "doch die Reiserestriktionen auch in anderen Ländern haben die Leute hier etwas eingeschränkt".