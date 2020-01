Freiwilliges Jahr in Ecuador „Die Arbeit hat mich unglaublich wachsen und reifen lassen“

Als ich dann in Ecuador war, war ich über die gute Vorbereitung sehr froh, ich konnte mich schneller als gedacht in die neue Kultur einleben und selbst Freiwillige, die keine Spanischkenntnisse hatten, konnten sich durch den Sprachunterricht schnell verständigen. Ich arbeitete in einem Kinderheim für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in Ibarra. Die ersten Wochen waren eine große Herausforderung. Meine Mitfreiwilligen, mit denen ich in einer WG lebte und die ähnliche Probleme hatten, haben mir immer wieder Rückhalt gegeben. Wir haben uns nach der geordneten Arbeitswoche abwechslungsreiche Wochenenden gestaltet.