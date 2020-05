Freiwilliges Jahr abgeleistet Abschied aus Südafrika, eine Leichtigkeit?

Am 16. März änderte sich leider jedoch meine Situation aufgrund von Corona grundlegend. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) entschied für alle weltweit eingesetzten Freiwillige eine sofortige Heimkehr nach Deutschland. Das Deutsch-Südafrikanische Jugendwerk reagierte sofort per E-Mail und organisierte einen Rückflug. Aus purer Angst, in Südafrika stecken zu bleiben, da ich der einzige Freiwillige meiner Organisation in Limpopo war und auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen war, die bald möglicherweise auch schlossen, begab ich mich am Donnerstag auf den langen Weg Richtung Skuinsdrift zu einer größeren Gruppe Mitfreiwilliger. Der für uns geplante Rückflug fand dann tatsächlich nicht mehr statt, da der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa in einer Rede am 18. März den „National Lockdown“ ankündigte. Auch in Südafrika wurden alle öffentlichen Einrichtungen inklusive der Schulen und Flughäfen geschlossen.