Freitagsspiel der Bundesliga Erstmals seit 15 Jahren:Bielefeld gewinnt in Frankfurt

Die Eintracht kassiert früh ein Tor

Nicht nur den Beginn der Partie hatten sich die Hessen so nicht vorgestellt. Schon wieder kassierten sie ein frühes Gegentor. Das sechste in dieser Saison in der Anfangsviertelstunde. Der Blick von Trainer Oliver Glasner auf ein Tablet half auch nichts: Gegen das Tor von Wimmer gab es nichts einzuwenden. Außer, dass die Frankfurter es selbst begünstigt hatten.