Freitagsreportage Wie werde ich Rettungsschwimmer?

Ein Ertrinkender kennt kein Fair-Play

Beim nächsten Versuch stürzt sich Björn nach meinem Auftauchen auf mich wie ein Ertrinkender und klammert sich an mich. Mir geht die Luft aus. Ich verschlucke mich und Panik steigt in mir auf. Nicht einmal an die mühsam erlernten Befreiungsgriffe erinnere ich mich. Sie meinen, das hört sich brutal an? Im Rettungseinsatz ist es Alltag. Ein ertrinkender Mensch kennt keine Scham oder Fair-Play-Regeln. Er will einfach überleben und instinktiv über Wasser bleiben. An seinen Retter denkt er nicht. Später erlebe ich dieses Gefühl aufsteigender Panik noch einmal, als ich drei Ringe vom Grund des Beckens nach oben holen soll. Sie sind so schwer, dass ich nur mit viel Mühe und nach Luft ringend, den Beckenrand erreiche. Auf dem Weg nach oben schlucke ich Wasser. Zurück an der Wasseroberfläche pruste ich daraufhin wie ein alter Wal. Doch Trainer Björn kennt das, korrigiert viele unserer Fehler und gibt uns Zuversicht.