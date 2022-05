Freitagsreportage Unser Wettermann

Donnerstag: Jetzt kommen Garbes eigene Messwerte zum Tragen. Der 33-Jährige kontrolliert, ob und in welchem Ausmaß die Messwerte seiner sechs Wetterstationen von den Wettermodellen abweichen. Er kontrolliert die aufgezeichneten Temperaturen der unterschiedlichen Tageszeiten, den Niederschlag, die Windstärke. Jetzt kann er die Vorhersage verfeinern und das aktuelle Wettermodell für die Region korrigieren. Auch geografische Besonderheiten spielen eine große Rolle, Baumwuchs, Mulden- und Hügellagen, Ortschaften als Wärmespeicher, Wasserwege. Er weiß, wie sich angekündigte Wetterlagen speziell in seinem Gebiet auswirken. Die Erfahrung, so sagt der gelernte Chemietechniker, spielt eine große Rolle. Abseits seiner Heimat, deren Wetter er sehr gut kennt, wären so genaue Vorhersagen nicht möglich.

Täglich eine halbe Stunde für das Wetter

Täglich investiert Garbe rund eine halbe Stunde in die Wettervorhersage. Die Station im Winzerhäuser Tal ist die einzige, die er besucht. Denn die anderen, zum Beispiel in Mundelsheim und Erdmannhausen, funktionieren digital. Hier hat er auch immer wieder einmal Schulklassen zu Besuch und Gäste wie die Wetterredaktion des SWR. Garbe nennt seine Messstation „Liebhaberei“. Mittlerweile hält er auch Vorträge, hat seltene Geräte zur Erfassung von Wetterdaten gesammelt. „Ich wünsche mir, dass dieses Wissen und die historischen Messtechniken erhalten bleiben“, sagt er, und pflegt deshalb die etwas umständliche, analoge Variante. Ab und an hat er hier auch mit Wespennestern und Ameisenkolonien zu tun. Doch das nimmt er in Kauf.

Mittlerweile sagt Garbe auch für einen zweiten Kunden das Wetter vorher – zumindest als Urlaubsvertretung. Der VfB Stuttgart möchte bei Heimspielen immer wieder einmal von Garbe wissen, welches Wetter die Spieler und Zuschauer erwartet. Und nicht zuletzt hat er weitere unzählige Abnehmer: Wo Yannick Garbe auftaucht, wird er nach dem Wetter gefragt. „Deshalb möchte ich auch immer auf dem Laufenden sein. Ich muss ja etwas Zuverlässiges sagen können, wenn ich gefragt werde“, sagt er und lacht fröhlich. Dabei freut er sich auch über Rückmeldungen. So gab es zum Beispiel schon dankbare Leserbriefe.

Maiwanderer zum Schirm geraten

Und Kritik? Recht wenig, sagt Garbe. Doch einmal sei er mit seiner Vorhersage richtig daneben gelegen. „Das war am 1. Mai 2007.“ Er hatte Maiwanderern empfohlen, einen Regenschirm mitzunehmen. „Aber der Himmel war von morgens an blau und blieb es auch.“ So richtig böse war ihm da aber vermutlich niemand .

Hinweis Bei Interesse an einem Vortrag oder einer Besichtigung der Messstation ist der Wettermann unter: garbeyannick@googlemail.com erreichbar.