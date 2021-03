Freitagsreportage Nasenkitzel im Bürgerhaus

Routiniert geht das Prozedere den beiden Arzthelferinnen Kugler und Galle von der Hand. Geduldig und freundlich gehen sie vor. Das Duo war bereits bei diversen Reihentestungen in Pflegeheimen eingesetzt. „Dabei wurde ich schon mal aus Reflex geschlagen oder musste einen leichten Spuckeregen über mich ergehen lassen“, lacht Lisa Kugler und freut sich aktuell darüber, „dass es hier irgendwie intimer zugeht“. Die Helferinnen stecken in speziellen Schutzoveralls, die verhindern sollen, dass sie sich infizieren.

Zu Gast sind auch viele Kinder

Den beiden Frauen gefällt, dass ins Bürgerhaus besonders viele Kinder zum Testen kommen. Das erfordert Einfühlungsvermögen. Die Kinder aber machen gut mit. Manche der Jüngsten schlafen während des Wartens friedlich auf Mamis Armen ein. Zahlreiche Kindergartenkinder öffnen am frühen Abend tapfer ihren Mund, damit die Helferinnen mit dem Stäbchen Sekret aufnehmen können. Anschließend führen sie es vorsichtig in die Nasenflügel ein – und fertig ist die kleine Belästigung. Wenn es gut läuft, ist alles in einer Viertelstunde erledigt. „Wichtig ist, das Stäbchen langsam einzuführen, damit es nicht schmerzt“, haben die Frauen erfahren. Und Manfred Frenzel, der das dünne Teststäbchen als „sozialverträglich“ bezeichnet, staunt: „Esist frappierend, wie toll die Kinder da mitziehen“.

Auch Janette Lang ist mit ihren beiden Sprösslingen gekommen. Die Mutter will ihre achtjährige Tochter Tessa und Sohnemann Milan (11) „gerne an das Testen gewöhnen, denn vermutlich wird das an den Schulen auch bald Alltag sein“.

Spontane Besuche sind kein Problem

Eine junge Oberstenfelderin empfindet das Testen als „Service für die Allgemeinheit. Es ist doch wichtig zu wissen, ob man das Virus hat oder nicht. Schließlich wollen wir alle langsam zur Normalität zurückkehren“, betont sie. „Es ist nicht angenehm, aber es gibt Schlimmeres“, bekennt ihr 31-jähriger Ehemann, der nach Italien einreisen will und bereits am Vormittag einen PCR-Test hinter sich gebracht hat. Zur Absicherung macht er gleich noch den Schnelltest. „Für den Fall, dass das andere Ergebnis nicht rechtzeitig vorliegt.“

Viola Hahn ist Auszubildende bei der Gemeinde. Ihr Einsatz an den beiden Testtagen gilt dem freundlichen Empfang und dem Notieren der Personendaten. Auch Helga Gundlach und Rolf Helber wurden bei ihr vorstellig. Die beiden Senioren, die spontan vorbeigekommen sind und zum ersten Mal getestet werden, zeigen sich schlichtweg überrascht: „Es war gar nicht so schlimm!“

Robert Grabovac bekommt eine besondere Rolle zugewiesen. Der Hausmeister sorgt für das geordnete Eintreten in die Halle und dafür, dass sich alle die Hände desinfizieren. Und Grabovac ist voll des Lobes: „Es läuft einfach top, die Leute machen prima mit und alle sind sehr entspannt.“ Unterstützt wird die Aktion nicht zuletzt von dem Vollzugsbeamten Andreas Ammer, der bereits vor der Eingangstür hilft, den Ablauf zu koordinieren.