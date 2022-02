Freitagsreportage: Kriminal Dinner im Forsthof Mord nach dem Hauptgang

Die beiden Freundinnen wollen an einer Séance mit dem weltberühmten Medium Madame Anais teilnehmen. So wie 13 andere mehr oder weniger Freiwillige aus dem Publikum. Die, die eine kleine Rollenbeschreibung in ihrer Serviette finden, tragen es mit Fassung – oder schieben den Zettel schnell ihrem Nebenmann weiter. Die Interaktion mit dem Publikum ist beim Kriminal-Dinner das Konzept. Die Schauspielerinnen haben keinen Text, sondern Inhalte. „Wir reagieren auf das Publikum und spielen mit ihm“, erklärt Birgit Hiefner-Konietzko. Das komme auch gut an. „Nach der ersten Schrecksekunde machen eigentlich alle mit.“ Witzige Begebenheiten inklusive. Wenn zum Beispiel die Rolle des Drogendealers mit einem Herrn besetzt ist, der im echten Leben Apo­theker ist.

Insofern ist jeder Abend anders. Wie also die fiktive Person Madame Anais im Forsthof hinter den Kulissen ums Leben kommen wird, wissen die beiden kurz vor dem Auftritt noch nicht. „Das kann man vorher nicht planen“, sagt Elke Noeske.

„Wir wollen zeigen, dass wir da sind“

Geplant ist hingegen sehr wohl, was es zu Essen gibt – und noch einiges mehr. Das Forsthof-Team um Rezeptionsleiterin Dina Kling ist mit einem guten Dutzend Leuten im Einsatz. Sie haben Tische aufgebaut und eingedeckt, das Menü vorbereitet, sie wuseln mit Tellern, bringen Getränke und werden zu später Stunde das Mobiliar im Saal auch wieder abbauen. Viel Aufwand, „aber wir wollen zeigen, dass wir da sind“, sagt Dina Kling. „Und wir sind glücklich, dass wir wieder etwas machen dürfen.“

Mit weiteren Service-Mitarbeitern bringt sie vorneweg eine Wildrahmsuppe mit Preiselbeersahne und Klößchen an die Tische. Und Birgit Hiefner-Konietzko alias Babette Reimann beruhigt die Gäste: „Es stirbt normalerweise keiner aus dem Publikum.“ Das „Who’s Who“ folgt nach dem ersten Gang. Babette Reimann und Fräulein Adelheid Wagner sind ja bereits bekannt, die Gäste mit den Rollen lesen ihre Charaktere kurz vor. Sie alle haben gute Gründe, bei der Séance dabei zu sein. Wie zum Beispiel das Professoren-Ehepaar Robertson, das seit 20 Jahren seine verschwundene Tochter sucht und sich nun Hoffnung auf Antworten macht. Oder eben die beiden Damen aus Heidelberg. Sie sind neugierig auf die Materie, weil sie selbst einen VHS-Kurs Spiritismus anbieten wollen. Gut, und weil Fräulein Adelheid Wagner einen Mann sucht. Und Babette Reimann wissen will, wie lange sie ihren noch hat.

Das weltbekannte Medium ist von uns gegangen

Die Gastgeberin Madame Anais lässt auf sich warten – Zeit für den Hauptgang. Danach die traurige Nachricht: Das weltbekannte Medium ist von uns gegangen. Mit Schaum vor dem Mund.

Mord. Keiner verlässt den Saal, sagt der Tischnachbar, der die Rolle Bobby O’Brian von New Scotland Yard hat. Die Aussagen der Séance-Gäste werden vorgelesen. Klar ist: Einer hat Dreck am Stecken – und Madame Anais auf dem Gewissen. Das Rätselraten an den einzelnen Tischen kann beginnen.

Weil es sich mit Dessert leichter denkt, gibt es Pannacotta von Bitterschokolade mit Pfirsichragout und Walnusseis. Und dabei läuft die Ermittlungsarbeit richtig gut. Es wird gepuzzelt und kombiniert, Theorien werden gesponnen und wieder verworfen. Am Ende kommt das Publikum im Forsthof der Lösung des Falls recht nahe und auch das verschwundene Kind des Professors wird gefunden. Doch nur so viel: Der Gärtner war nicht der Mörder . . .

