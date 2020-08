Freitagsreportage in Mundelsheim Ein sicherer Hafen für Tauben

Die Tierschützer hoffen, dass ein Teil des Schwarms auch wieder zurückkehren wird. „Tauben sind standorttreu“, weiß Emily Zundel. Um die Vermissten zu locken, stehen im Außenbereich des Schlags frisches Wasser und Futter bereit. Denn leider sei die Reihenfolge der Vergrämung nicht optimal gewesen, bedauert Zundel: „Es hätte erst ein Taubenschlag stehen müssen, bevor die Tiere von der Brücke vergrämt wurden.“ Anne Pieplow habe lange gekämpft und Aufklärung geleistet, bis die Genehmigung kam.

Dann musste alles schnell gehen: In nur zwei Tagen wurde mit der Gruppe „Tierengel unterwegs“ ein Bauwagen der Straßenmeisterei Besigheim umgebaut. An den Wänden finden sich nun mehrere Nisthöhlen und Sitzgelegenheiten. Zudem gibt es einen integrierten Käfig, falls eine Taube krank oder verletzt ist. Schälchen bilden die Basis für die Nester – die meist einfach gehalten sind: „Meist nur ein paar Stöcke und eine Feder.“ Puschel wohnt mittlerweile sogar auf Küchenpapier. Das eigentliche Nest haben die Tierschützer entfernt, nachdem der Gestank zu stark geworden war. Die Tauben scheint das nicht zu stören, nur ein Vogel brummelt während des Besuchs leise vor sich hin.

Emily Zundel beeilt sich, damit die Tauben schnell wieder ihre Ruhe haben. Mit einem Spachtel entfernt sie den Kot. „Hier hat jemand geschlafen“, stellt sie an einer Stelle fest, an der besonders viele Fäkalien liegen. Generell sei der Wagen in der Nacht sehr viel gefragter als tagsüber. Viele Bewohner sind dann nämlich lieber auf den Feldern rundherum unterwegs. Ein weiteres Überbleibsel der Nacht kehrt Zundel flink mit einem Besen zusammen: Futter wurde munter verteilt. Noch kurz die Tränke frisch befüllen, und schon ist der Kontrollgang wieder geschafft.

Die Arbeit für Emily Zundel ist damit aber noch nicht vorbei. Zuhause in Ilsfeld warten im Moment fünf weitere Tauben: „Manche davon wurden als Jungtiere von mir großgezogen.“ Andere erholen sich bei der 23-Jährigen von einem Katzenangriff. Und dann gibt es noch zwei Vögel, die hier ein Zuhause gefunden haben. Sie können nicht mehr in die Wildnis zurück: „Eine kann nach einem Knochenbruch nicht mehr fliegen, und der anderen fehlt ein Auge, womit sie nicht zurechtkommt.“ Und wie es das Schicksal so will, haben sich genau diese beiden Vögel ineinander verguckt. Noch ein Happy End!