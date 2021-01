Freitagsreportage: Im Pleidelsheimer Museum Eine Gemeinde, die untrennbar mit Tabak und Spargel verbunden ist

„Es gab einst über 220 Pflanzer in der Gemeinde. Irgendwie hatte so jeder etwas mit dem Tabakanbau zu tun“, erzählt er und fügt an: „Der Tabak war in schlechten Zeiten auch ein gutes Tauschmittel. Was viele zudem nicht wissen, ist, das die Wiegehalle in Pleidelsheim 1936 extra für den Tabakanbau gebaut wurde.“ Wie das Genussmittel nach der Trocknung dann verarbeitet wurde – das ist in deinem kleinen Museum mehr als anschaulich zu sehen. Eine Einfädelmaschine, Tabaknadeln, Tabak-Presskisten sowie Schneidemaschinen lassen die Produktion von einst so richtig aufleben. Und genau das ist es, was Gerd Warttinger erreichen möchte: Er will, dass die Menschen wissen, was die Gemeinde einst ausgemacht und geprägt hat, ehe der Preiszerfall die aufwendige Arbeit nicht mehr lohnenswert machte. Und er will ihnen Geschichte nahebringen. Was mit seinem Herzblut auf Anhieb gelingt.