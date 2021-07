Freitagsreportage Im Maschinenraum der Kultur

Gute Akustik bis in den letzten Winkel

In der Eingangshalle treffen wir Harald Stuber, der mit seiner 50-Prozent-Stelle alles am Laufen hält und ohne den hier nichts so reibungslos funktionieren würde, wie Jähnke betont. Stuber hat gerade Sturmschäden in den Grünanlagen beseitigt, und jetzt geht es an die Aufräumarbeiten im Keller. Die Starkregenereignisse der vergangenen Wochen haben Wassermassen ins Gebäude gedrückt und dem Team Nachtschichten beschert. Jetzt müssen die Nässeschäden in tagelanger Arbeit beseitigt werden.