Freitagsreportage Hier heißt es: mit- statt gegeneinander

Steinheim-Höpfigheim - Die Umgebung, unscheinbar. Wohnhäuser reihen sich aneinander, am Garten plätschert der Beutenmühlebach dahin. Doch hier mittendrin, in einem frisch umgebauten Industriegebäude, geht es tagtäglich zur Sache: In der Kampfsportschule Rauser in Höpfigheim feilen Männer, Frauen und Jugendliche in verschiedensten Stilrichtungen an ihrer Technik. Das passiert unter der Anleitung von der aus Pleidelsheim stammenden Trainerin Regina Rauser, die sich mit der Einrichtung ein Ziel verwirklicht hat und sich wie kein Zweiter darüber freuen dürfte, dass die Übungsstunden nach der Corona-Pause endlich stattfinden.