Freitagsreportage Den Wengert neu sortiert

Kleine Schilder am oberen Rand jedes Stückles zeigen die neuen Eigentumsverhältnisse klar an. Welche Rebsorten die jeweiligen Besitzer einpflanzen „bleibt jedem selbst überlassen“, so Hammer. Aber tatsächlich bleiben die meisten beim Altbewährten auf dem schönen Südhang: Trollinger und Lemberger.

Viel Arbeit

Wenn die gut gewässerten Setzlinge von der GPS-gesteuerten Pflanzmaschine in die Erde gebracht sind, ist aber erst einmal wieder Handarbeit – beziehungsweise Fußarbeit gefragt. Denn rund um die Pflanze muss die Erde festgedrückt werden. Dennoch: Die Maschine erleichtert die Arbeit ungemein. 4000 Setzlinge pro Hektar kommen mit ihr relativ schnell in die Erde. Zum Vergleich: „Früher hieß es, dass man pro Person etwa 100 Stück schafft – da wären wir eine Weile beschäftigt gewesen“, sagt Matthias Hammer.

Aber das ist noch nicht alles. Sind die Pflanzen erst einmal in der Erde, kommen die Pfosten für den Drahtrahmen – und schließlich alles in allem rund 200 Kilometer Draht. Und ganz am Ende wird auch noch eine Bewässerungsanlage installiert, die in sehr trockenen Sommern zum Einsatz kommen soll.

Den ersten Wein aus dem „neuen“ Weinberg wird es aber nicht vor 2022 geben. Dann sei etwa mit einem halben Ertrag der noch jungen Reben zu rechnen, erklärt Matthias Hammer. Dennoch lohnt sich die Rebflurneuordnung und auch der damit verbundene Ausfall in seinen Augen auf jeden Fall. „Für uns Wengerter ist das gut, weil die Bewirtschaftung des Weinbergs viel einfacher ist. Und für den Kunden ist es am Ende auch gut, weil die Qualität steigt.“