Freitagsreportage: Das verlassene Werzalit-Gelände Ein Lost Place der ganz besonderen Art

Etwa davon, wie Werzalit in den 30er-Jahren in Oberstenfeld begann – in einem heute winzig anmutenden Verwaltungsgebäude. Oder davon, wie sich die Firma zu einem Weltunternehmen mauserte, „zu dem jeder Oberstenfelder irgendeinen Bezug hatte. Entweder haben die Leute selbst dort gearbeitet, jemand aus der Familie oder ein Freund. Werzalit war die Firma des Ortes“, sagt Bürgermeister Markus Kleemann. Wolfgang Matt von der Volksbank Backnang, deren Tochterfirma Levkas das Gelände vom Insolvenzverwalter gekauft hat, ergänzt: „Es hieß hier früher sogar: ‚Wenn der Werz hupt, dann kommst du heim’. Damals wurde gehupt, wenn die Schicht zu Ende war.“ In den vergangenen Jahren ist es nun meist ganz ruhig auf dem rund elf Hektar großen Areal. Von der Hupe ist nichts mehr zu hören. Staub und Rost dominieren. Die ein oder andere Halle dient aktuell zwar als Lager für Auswärtige. Und in einem Gebäude ist Werzalit Deutschland untergebracht, von wo aus alles rund um die Insolvenz abgewickelt wird. Ansonsten ist es ruhig. Gespenstisch still zum Teil sogar. „Es ist sehr schade um die Arbeitsplätze. Aber wir sehen jetzt die Chance, die sich hier bietet, und versuchen, das Beste aus der Situation zu machen“, sagt Kleemann. Das Beste heißt: In ein paar Jahren sollen hier hunderte, ganz am Ende sogar um die 1000 Menschen leben.