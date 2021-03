Freitagsreportage Besonderem Erbgut auf der Spur

Eine weitere Besonderheit der Lärchen in Großbottwar ist ihre Wuchsform. Manche von ihnen seien wie Skulpturen, findet Thomas Ebinger, der betont, dass die Nachkommen ganz anders, schöner aussehen. Was in Großbottwar anders ist? Man sehe genau, auf welcher Höhe die Bäume vor vielleicht 30 Jahren gestutzt wurden, erklärt der Oberamtsrat und zeigt auf die Stellen in rund fünf Metern Höhe, an denen aus dem Stamm mehrere Äste werden. Hier trieben die Bäume damals aus. Nach dem Stutzen sind die Lärchen dann offensichtlich einige Jahre nicht mehr gepflegt worden – weshalb sie in die Höhe sprießten. Dass sie nun nach und nach wieder deutlich eingekürzt werden, hat drei Gründe: Durch die sich dann neu bildende Verästelung bilden sich eine breitere Krone und damit mehr Zapfen und Samen. Es fällt weniger Schatten, wodurch die Bäume besser wachsen. Und sie sind eben einfacher zu beernten.

Um die Wälder steht es schlecht

Inwieweit die Lärche dem Klimawandel standhalten wird, das sei ungewiss, sagt Thomas Ebinger. Man sei ja erst am Anfang dieser Entwicklung. „Wie Bäume es generell verkraften, wenn es innerhalb einer Woche Temperaturunterschiede von fast 40 Grad gibt, wie in diesem Jahr, wissen wir einfach nicht. Das kennen die Bäume noch nicht.“ Die Lärche habe aber bessere Chancen als die Fichte, die in Großbottwar nebenan ebenfalls auf einer Plantage wächst. Aufgrund der Trockenheit werde man diese Baumart hierzulande über kurz oder lang verlieren. Thomas Ebinger spricht von einer dramatischen Lage: „Vielleicht sind wir irgendwann froh, wenn hier überhaupt noch etwas wächst.“ Die Bedeutung von Plantagen wie der am Harzberg dürfte also eher zu- statt abnehmen.