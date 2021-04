Freitagsreportage beim Jennerhof Hähnchen, Sattelschweine und ein neuer Hofladen

600 „Jenner-Renner“ fasst der größere der beiden Ställe auf dem Hof in Erdmannhausen, der von Markus Jenner und Lara Jenner-Wollensack in der 13. Generation betrieben wird. Mit der Aufzucht der Sattelschweine haben die beiden ein neues Kapitel in der Hofgeschichte aufgeschlagen. Vor ein paar Jahren kamen die Weidehühnchen dazu, die im Freien leben – so sie denn wollen. Die Mobilställe werden nach jeder Belegung ein Stück weitergefahren. Dann gibt es frisches Gras zum Picken, und die Hygiene stimmt auch.