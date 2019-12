Freitagsreportage bei der Manufraktur Hepco in Marbach Lederkunst in Vollendung

Susanne Sträb hält dem Betrieb, der schließlich Ende der 80er-Jahre nach Marbach zog, seit 1989 die Treue. Mehr noch. Als 2002 eine weitere Insolvenz ins Haus steht, kauft sie zusammen mit Carola Meyer und Peter Hummel die Sparte Gürtelproduktion aus der Insolvenzmasse heraus. „Wir hatten so viele Aufträge und tolle Kunden“, erinnert sich Susanne Sträb an den Neustart, „und sind dann einfach ins kalte Wasser gesprungen.“

2003 dann der Umzug in die Räume der ehemaligen Fabrik Feyhl. Zuvor war man nur ein paar Meter entfernt auf dem Gelände, auf dem jetzt Kaufland ist. Kleiner und individueller wollte man an den Neustart gehen. Mit in der Umzugsmasse: unzählige Gerätschaften, mit denen noch heute gefertigt oder repariert wird. Spaltmaschinen, die die Lederstücke auf die gewünschte Dicke spalten, Tackermaschinen, Maschinen, die die Löcher oder die Spitze in den Gürtel stanzen, Prägemaschinen und natürlich auch zig Nähmaschinen – und Automaten.

Die Preisspanne der Gürtel ist groß

Den Großteil des Leders bezieht Hepco aus der Region. Der Bezug zur Heimat, verbunden mit einer Qualitätsgarantie ist dem Chef-Trio wichtig. Auch das Thema Nachhaltigkeit gewinnt an Präsenz. „Wobei nach unserer Erfahrung Männer da viel zugänglicher sind als Frauen. Denen ist es oft egal – da können es auch drei Gürtel bei H&M für 9,99 Euro sein.“ Neben Sattelleder, Marmorleder – ein marmoriertes Rindsleder – und Vollrindleder bietet Hepco auch bio-zertifiziertes Rhabarberleder, also ein mit Rhabarberwurzel geprägtes Leder, an, das die Marbacher Manufaktur aus Leipzig bezieht. Preislich ist die Spanne groß. „Das geht los bei 25 Euro für einen Gürtel aus Spaltleder, weiter über einen Gürtel aus Vollrindsleder der dann 40 bis 50 Euro kostet“, so Carola Meyer. Und die Art der Schließe spielt natürlich auch noch eine Rolle bei der Preisfindung. Neben Gürteln bietet Hepco auch Gürteltaschen, Lederschmuck oder Hosenträger an. Letztere liegen wieder im Trend.

Da der klassische Einzelhandel in den Städten nicht nur in Deutschland, sondern auch in Belgien und Holland, wohin Hepco exportiert, immer seltener wird, gewinnt der Lagerverkauf in der Rielingshäuser Straße an Bedeutung. Und da lässt man sich einiges einfallen. „Bei uns kann man zum Beispiel auch eine Gürtelparty machen – also mit Freunden zu uns kommen und dann verwirklichen wir die Wünsche der Partygäste und natürlich des Gastgebers“, erzählt Meyer. „Das kam bisher immer super an.“