Freitags-Reportage Wenn die Bücher in Quarantäne müssen . . .

Wenn Bücher und Co. zurückgebracht werden, durchlaufen sie zum einen das ganz normale Prozedere: abscannen, durchblättern, ob nicht ein Lesezeichen vergessen wurde, einräumen ins Regal. Zum anderen werden die Medien seit Corona aber auch desinfiziert. „Anfangs mussten wir sie für drei Tage in Quarantäne legen, bevor wir sie wieder verleihen durften“, berichtet die Bücherei-Leiterin.

Weil derzeit kein direkter Kontakt mit den Nutzern stattfindet, versucht das Bibliotheksteam unter anderem über die sozialen Medien weiter bei den Marbachern präsent zu sein. So werden Bücher vorgestellt oder witzige Bilder oder Filme über Instagram und Co. geteilt. Kürzlich gab es einen Beitrag zum Schneemann-Tag – natürlich mit lesendem Schneemann –, und an diesem Nachmittag drehen Heike Obleser und Nadine Pamperl unter dem Titel „Lese-Kamasutra“ eine humorige Abfolge von Stellungen, wie man auf einem Sessel lümmeln kann, wenn man ein Buch liest.

Der Veranstaltungsraum im ersten Obergeschoss der Bücherei wurde schon vor Corona mit vielen Basteleien und Malereien hübsch und bunt hergerichtet. Seit einem guten Jahr gab es aber hier keine Vorlesestunde mehr. Ein digitales Format ist aber ebenso in Planung wie auch die Umsetzung einiger anderer Ideen. Unter anderem will das Bücherei-Team auch den Kontakt zu Schülern und Lehrern nicht verlieren und arbeitet an entsprechenden Konzepten.