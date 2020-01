Freitagabend in der Porsche-Arena Sanfte Hymnen von Adel Tawil in Stuttgart

Stuttgart - Adel Tawil ist kein großer Mann, unter seinem priesterlich schwarzen Gewand zeichnet sich ein runder Bauch ab, in sanft wippenden Schritten läuft er das Bühnenquadrat in der Porsche-Arena ab. Spektakulär geht anders, trotzdem hängen die Fans in der zu etwa Zweidritteln gefüllten Halle an den Lippen des Sängers. Am Freitagabend hat Tawil in Stuttgart einen Mix aus neuen Songs vom Album „Alles lebt“ sowie Stücke aus Zeiten des seit Längerem auf Eis liegenden Projektes „ Ich und Ich“ präsentiert.