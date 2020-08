Freilichtspiele Schwäbisch Hall Schrilles Verwechslungsspiel begeistert das Publikum

Geküsst wird nur durch Plastikfolie

Zwischen den beiden Bediensteten in den Kleidern ihrer Herrschaft, die eine (derbe) Sprache sprechen, funkt es sofort. Am Ende gestehen sie sich gerne ein, dass sie nur Dienstboten sind – oder Frauchen und Hund, der brav ihre Befehle ausführt. Silvia und Dorante, die in den Kleidern ihrer Dienerschaft die gestelzte Sprache ihrer Schicht zelebrieren („Was bist du nur für eine Zofe, so prinzessinnenhaft wie du daherkommst.“), verlieben sich ebenfalls Hals über Kopf. Doch der vermeintliche Standesunterschied steht ihrer Liebe im Wege. Als Dorante endlich gesteht, wer er wirklich ist, gibt Silvia ihr Geheimnis nicht sofort preis. Sie will, dass Dorante bereit ist, sie auch als Zofe zu heiraten. Er ist es und das glückliche Ende – inklusive Küssen mittels Plastikfolie – gesichert.