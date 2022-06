Freilichtbühne am Killesberg Ein Best-of an unvergesslichen Hits von Foreigner

1977, vor mittlerweile 45 Jahren, erschien mit „Feels like the first time“ der erste Titel von Foreigner, damals noch mit Sänger und Gründungsmitglied Lou Gramm. Es folgten Gold- und Platinalben in den USA, Großbritannien und Deutschland. 1984 erschien ihr größter Hit „I want to know what love is“, der an diesem Abend, natürlich heiß ersehnt, als Zugabe mit allen Fans gemeinsam, begleitet von Handylichtern, gesungen wird.