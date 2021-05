Freiheiten dank Impfung Deutschland braucht länger für den digitalen Impfpass

Die Verzögerung in Deutschland bedeutet aber nicht, dass Deutsche mit vollem Impfschutz erst sechs Wochen später reisen können. In der Übergangsphase sollen sie den gelben WHO-Impfpass als Nachweis des Impfstatus’ nutzen können. Die Übertragung des Impfnachweises aus dem WHO-Impfausweis auf das digitale Zertifikat kann in den Arztpraxen ablaufen. Um die Ärzte zu entlasten, sollen die Apotheken einbezogen werden. Das Zertifikat soll zunächst ein Jahr gültig sein. Wie es danach weitergeht hängt vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Den Nachweis kann der Inhaber entweder gespeichert auf dem eigenen Handy oder auch als Ausdruck auf Papier mit sich führen.