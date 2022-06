Freie Szene zieht um Zentrale Anlaufstelle mit Außenwirkung

Räumlich sind die Künstlerinnen und Künstler der freien Szene Stuttgarts nun ein kleines Stück näher herangerückt an den geplanten Ergänzungsbau am Pragsattel. Doch bis das Tanzzentrum hinter dem Theaterhaus von Gauthier Dance und der freien Szene bezogen werden kann, dauert es noch, voraussichtlich 2027 soll es soweit sein. Bleibt also viel Zeit, um das Kunst-Potenzial der Kriegsbergstraße 30 zu erkunden – und neue Pläne zu schmieden: Im Spätsommer will die FTTS wieder mit „Interventionen“den alten Wasserspeicher am Urachplatz bespielen, falls es mit der Finanzierung des Projekts klappt, und mit „Bühne Frei!“ von September bis Dezember die Neue Dürnitz im Landesmuseum.