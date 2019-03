Freiberg - Ein Überholmanöver hat am Donnerstag auf K1672 zwischen Ludwigsburg-Hoheneck und Benningen vier Verletzte zur Folge gehabt. Gegen 22.30 Uhr setzte ein 49-Jähriger mit seinem BMW auf gerader Strecke zum Überholen eines Mercedes an, den ein 52-Jähriger lenkte. Dabei übersah der BMW-Fahrer jedoch den entgegen kommenden Fiat einer 20-jährigen Frau, die mit ihrer Freundin, 19 Jahre alt, in Richtung Ludwigsburg unterwegs war.