Freiberg siegt im Pokalspiel Aspach wird den Wasen-Fluch nicht los

Denn 70 Minuten lang deutete vieles darauf hin, dass sich die Aspacher im Duell zweier neu zusammengewürfelter Mannschaften durchsetzen würden. Spätestens nach dem Führungstreffer in der 17. Minute hatte die Mannschaft das Spiel weitgehend im Griff. Nach einer Ecke stieg Marvin Cuni hoch und köpfte den Ball erstaunlich unbedrängt in die Maschen. Die Freiberger kamen in der ersten Hälfte hingegen nur einmal wirklich gefährlich vor das Gästetor, als David Müller den Ball nach einem Gewühl im Strafraum auf Christian Mauersberger ablegte, dieser aber mit seinem Schuss an SG-Keeper Oliver Schnitzler scheiterte. Die Freiberger hingegen mussten zweimal tief durchatmen: In der 32. Minute landete nach einem langen Abschlag ein Lupfer von Cuni neben dem leeren Tor, und Sekunden vor dem Pausenpfiff schoss erneut Cuni – der auffälligste Aspacher Spieler – aus rund zehn Metern drüber.