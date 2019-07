Freiberg Neue Glückseligkeit im Palast des Glücks

Als Ming Ze Schaumann das Chinahaus zum ersten Mal eröffnet hat, kam es bei Gastrokritikern hervorragend an: „Wahrscheinlich findet sich nirgendwo in der Region ein Ort, an dem chinesische Küche so hervorragend und authentisch zelebriert wird“, schrieb die Stuttgarter Zeitung 2012. Doch das Glück – für Betreiber und Gäste – währte nicht lange. Stattdessen produzierte das Chinahaus doch nur wieder das, was er jahrelang tat: Schlagzeilen.

Angefangen hat das Elend 2005, als die Dashi China Centre GmbH Insolvenz anmeldete. Der Traum der Dashi Enterprise Group des „Palast des Glücks über den Wolken“ als repräsentative Vertretung sowie als Begegnungsstätte zu nutzen, war ausgeträumt. Es folgte ein langer Streit mit der Stadt, wem die Immobilie gehörte. Und als endlich geklärt war, dass es der Stadt gehört, die es an Ming Ze Schaumann verkaufte, gab es bald wieder Streit. Dieses Mal zwischen Schaumann und seinen beiden Geschäftspartnerinnen.

Es ging um nicht erstellte Geschäftsberichte, um fehlendes Geld, irgendwann brannte die Küche, es gab mehrere Verhandlungen vor Gericht und letztlich suchte ein Insolvenzverwalter einen neuen Investor. „Das hat mich fast kaputt gemacht“, sagt Ming Ze Schaumann, der das Chinahaus 2006 während einer Geschäftsreise entdeckt hatte. So eine Immobilie hatte der Künstler aus Peking, der in seiner Heimat ein Restaurant und vier Designerläden betrieb sowie einen Pferdestall sein eigen nannte, in China bisher vergeblich gesucht. Er verließ, mit seiner deutschen Freundin, China und ließ sich in Freiberg nieder, steckte 600 000 Euro in die Sanierung der prägnanten Pagode und eröffnete sie – nach einigen Querelen mit Handwerkern – 2011 zum ersten Mal.

Nun, im zweiten Anlauf hofft Ming Ze Schaumann auf anhaltenden Erfolg. Die Geschäftspartnerinnen von einst sind verschwunden, das Insolvenzverfahren ist aufgehoben. Jetzt muss sich nur noch herumsprechen, dass das Chinahaus wieder geöffnet hat, dann ist Schaumann dort, wo er längst sein wollte. Die Chancen stehen gut. „Misserfolg“, weiß ein chinesisches Sprichwort, „ist die Mutter des Erfolgs.“