Freiberg/Mundelsheim 2,38 Promille Alkohol am Steuer

Der Unfall passierte am 25. Dezember vergangenen Jahres gegen 6.07 Uhr auf der A 81 von Mundelsheim Richtung Stuttgart auf Gemarkung Freiberg. Der Betrunkene kam mit seinem Wagen ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Der Anklage zufolge hatte der Bietigheimer nicht nur Alkohol, sondern auch Kokain im Blut und wollte zu Fuß flüchten, doch Ersthelfer holten ihn ein. Zu dieser vorsätzlichen Straßenverkehrsgefährdung erklärte der Verteidiger des Angeklagten vor dem Ludwigsburger Amtsgericht, sein Mandant hätte auf einer Weihnachtsparty Alkoholmixgetränke zu sich genommen und gedacht, er könnte noch fahren. Der Mann hätte sich gut gefühlt, sei aber zu schnell gefahren. Nach dem Unfall hätte dieser gemeint: „Keine Polizei.“ „Er steigt aus dem Auto aus und sein erster Impuls ist ein Fluchtversuch“, wunderte sich Richterin Dr. Fabian über das „Nachtatverhalten“. Schaden sei nur am Leasingfahrzeug des Angeklagten entstanden, entgegnete der Anwalt, vergaß aber dabei, dass die Reparatur der Leitplanke ungefähr genauso viel kostet. Ein 42-jähriger Stuttgarter sagte als Zeuge aus, er sei mit Tempomat 120 Stundenkilometer gefahren, als sich der Angeklagte „am Ende der Kuppe mehrfach gedreht“ hätte und in die Leitplanke gerauscht sei. „Ich habe ihn aus dem Auto gezogen und auf den Seitenstreifen gesetzt“, fuhr der Zeuge fort. „Ich ging meine Warnweste holen und dann ist dem plötzlich eingefallen, er sei gar nicht gefahren. Der war fit und torkelte nicht.“ Als eine 25-jährige Krankenschwester anhielt, weil „alles auf der Fahrbahn lag“ und einen Notruf absetzte, wurde sie vom Angeklagten gefragt, ob sie eine Zigarette hätte. „Da war definitiv Alkohol im Spiel“, sagte sie. „Egal, welche Frage man ihm gestellt hätte, es wäre nichts Adäquates dabei raus gekommen.“