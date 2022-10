Freiberg am Neckar Kita-Tür stürzt auf Bub: schwer verletzt

Die Stadt bietet eine psychologische Betreuung an

Zurzeit ist der Käthe-Kollwitz-Kindergarten geschlossen, einer von sieben Einrichtungen in der Stadt. Das Personal habe am Montagmorgen noch unter Schock gestanden, teilt die Stadt Freiberg in dem Elternschreiben mit. Die Stadt bietet Familien, deren Kinder das Geschehen gesehen haben, eine psychologische Betreuung an. Am Dienstag richtete die Kommune vormittags eine Notbetreuung ein. Die Kinder sollten aber wegen Personalmangels nur dann gebracht werden, wenn keine andere Betreuung zur Verfügung stehe. Der geplante Elternabend am Mittwochabend findet hingegen statt. Eine Stunde vorher um 18 Uhr will die Stadt Freiberg die Eltern im direkten Gespräch über den Unfall informieren.