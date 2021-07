Freiberg im wfv-Pokal Erst im Elferschießen wird gejubelt

Doch wie nach dem 1:0 schaltete der SGV zurück. Chancen waren nun Fehlanzeige. Zumindest bis zur 84. Minute, als sich erneut Neckarsulm als gnadenlos effektiv erwies. David Gotovac stieß ohne große Gegenwehr in den Strafraum vor, bediente Steven Neupert, und der beförderte den Ball zum unerwarteten Ausgleich über die Linie. Freiberg rannte zwar noch an, musste sich aber mit der Verlängerung begnügen.

Verlängerung bringt keine Entscheidung

In der hatte das Duo Sökler/Grüttner die Riesenchance aufs Siegtor (94.). Sökler lief alleine auf den Torwart zu, legte aber quer auf Grüttner, dessen Versuch aufs leere Tor in letzter Sekunde geblockt wurde. So ging es nach den zusätzlichen 30 Minuten auf Augenhöhe ins Elferschießen. Das wurde begleitet vom eigentlichen Höhepunkt des Abends: Über Freiberg bog sich just in diesen Minuten ein grellfarbener Regenbogen in besonderem Licht.

So geht es im wfv-Pokal weiter

Die dritte Runde

steht bereits am Samstag auf dem Programm – es geht also Schlag auf Schlag. Der SGV Friberg reist zu Landesligist FV Löchgau, der am Mittwoch mit 6:0 bei Ligakonkurrent TSV Schornbach gewann. Eine besondere Partie ist dies für SGV-Trainer Evangelos Sbonias, der einst Coach der Löchgauer war. Der Anpfiff ertönt nach bisheriger Planung um 15.30 Uhr.

Weitere Resultate

Bei Redaktionsschluss nicht beendet war das Spiel vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen in Schwaikheim. Der Sieger trifft am Mittwoch auf den Gewinner aus SG Sindringen/Ernsbach – Sonnenhof Großaspach (Sonntag, 15 Uhr)