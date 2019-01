Freiberg/Handball Gastgeber kommen unter die Räder

Dabei hatte die HSG im Hinspiel in Bietigheim lange sehr gut mitgehalten und erst in der Schlussphase mit 21:25 verloren. Daher war schon ein klein wenig Hoffnung da, dass man vielleicht eine Überraschung schaffen könnte. „Dafür hätten wir aber 60 Minuten am Limit spielen und Bietigheim einen nicht so guten Tag erwischen müssen“, so Heim. Doch gleich zu Beginn war zu ahnen, wohin die Reise gehen würde. Während sich die HSG in der Offensive schwertat, brachten die Gäste ihre ersten fünf Angriffe allesamt im Tor unter. „Wir haben in der Abwehr überhaupt keinen Zugriff bekommen. Da stimmten oft nicht einmal die einfachen Dinge“, ärgerte sich Denis Heim. So gingen manchmal die Arme beim gegnerischen Wurf nicht nach oben oder der Torhüter machte seine Ecke frei. Vorne wurden drei von sechs Siebenmetern vergeben, es häuften sich mit zunehmender Spieldauer die technischen Fehler, und zu allem Überfluss kam auch noch Pech hinzu: Allein in der ersten Hälfte landeten vierHSG-Würfe an Pfosten oder Latte. „Das ist meist so, wenn du unten drin stehst“, sagte Dennis Heim schulterzuckend. Bereits zur Halbzeitpause war die Begegnung beim 11:20 entschieden.