Freiberg/Fußball Zum Wunden lecken bleibt keine Zeit

Mit Blick auf das Spiel in Pforzheim sagt Gehrmann: Ich muss auf jeden Fall etwas ändern, um neue Reize zu setzen und damit die Spieler an die kleine Chance glauben, die wir noch haben. Aber nach den Äußerungen aus dem Kreise der Mannschaft nach dem Kickers-Spiel zu urteilen, bin ich diesbezüglich optimistisch. Denn alle haben eigentlich gesagt, dass sie sich voll reinhängen werden, solange es rechnerisch noch möglich ist.“ Eine schwere Aufgabe werde das aber allemal, „denn Pforzheim ist eine gute Mannschaft und wir spielen auf einem schlechten Platz. Um es deutlich zu sagen, ist das der schlechteste Platz in der gesamten Oberliga.“ Immerhin kehrt Patrick Fossi nach seiner Rotsperre wieder in den Kader zurück. „Das bringt uns mehr Kreativität auf den Platz. Bei Spetim Muzliukaj, den wir am Samstag auswechseln mussten, sah es nicht so gut aus.“ Aber am Montag habe sich der Stürmer nicht gemeldet, „und das ist bei ihm immer ein gutes Zeichen“, so Gehrmann.