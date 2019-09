Freiberg/Fußball „Wir haben größten Respekt, aber keine Angst“

Während die Kickers am Tag nach ihrer Geburtstagsfeier in Freiberg dreifach punkten und so zu den Feierlichkeiten beitragen möchten, ist die Partie auch für den gastgebenden SGV eine besondere. „Und zwar in mehrfacher Hinsicht“, wie Mario Estasi sagt. Da ist zum einen die tabellarische Konstellation. „Mit einem Sieg können wir sie überholen“, weiß der Trainer. Beide Mannschaften sind ordentlich in die Runde gestartet. Freiberg steht mit elf Punkten auf Rang fünf, die Kickers zwei Punkte davor auf zwei. Zum anderen ist da die Tatsache, dass der Stuttgarter Trainer Ramon Gehrmann an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren wird. Sieben Jahre wirkte der 45-Jährige beim SGV, bevor es ihn nun im Sommer auf die Waldau verschlug.