Freiberg/Fußball Weiterer Sieg würde Sicherheit bringen

Freiberg - Zweimal in Folge hat Fußball-Oberligist SGV Freiberg zuletzt mit 1:0 gewonnen. Es waren die ersten beiden Saisonspiele ohne Gegentore für die Mannschaft von Trainer Mario Estasi. Doch diesen Fakt möchte der Coach nicht zu hoch hängen: „Das trügt manchmal. Beim Sieg in Linx zum Beispiel hatte der Gegner drei Chancen und hat daraus zwei Tore gemacht. Vergangenen Samstag in Oberachern hatte der Gegner fünf Großchancen, aber hat keine genutzt.“ Doch eine Sache habe sich anscheinend schon geändert: „Die Mannschaft hat offenbar kapiert, dass es nicht reicht, gut zu spielen, sondern dass man auch kämpfen muss. Wir werden auch gegen den TSV Ilshofen 100 und wenn nötig 110 Prozent geben“, verspricht er vor dem Heimspiel am Samstag um 14 Uhr.